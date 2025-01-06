Могут ли самки быть крупнее самцов

Андрей Баканин

В начале статьи говорилось о 429 видах МЛЕКОПИТАЮЩИХ! А потом только об оленях, львах, морских слонах и кроликах. Всех остальных назвать млекопитающими нельзя от слова "совсем". Или "автор" статьи просто не знает значения этого слова? Жертва ЕГЭ! Глядь!