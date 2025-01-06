Почему считается, что самцы крупнее самок Бывает ли наоборот Половой диморфизм у млекопитающих Почему считается, что самцы крупнее самок Фото: Radek Karko/Shutterstock/FOTODOM Крупный олень с большими рогами с большей вероятностью победит в схватке, чем маленькая особь.
Могут ли самки быть крупнее самцов
Комментарии
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Андрей Баканин
В начале статьи говорилось о 429 видах МЛЕКОПИТАЮЩИХ! А потом только об оленях, львах, морских слонах и кроликах. Всех остальных назвать млекопитающими нельзя от слова "совсем". Или "автор" статьи просто не знает значения этого слова? Жертва ЕГЭ! Глядь!
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