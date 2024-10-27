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Астрологи пообещали трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца октября 2024 по китайскому гороскопу

Астрологи пообещали трем знакам Зодиака череду счастливых событий до конца октября 2024 по китайскому гороскопу

Специалисты раскрыли, кому последние дни октября принесут благоприятные перемены. До конца октября 2024 года для представителей знаков Крысы, Дракона и Петуха открываются новые перспективы, которые могут кардинально изменить их жизнь.

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