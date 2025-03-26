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Царьград

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Литература, кинематограф, музыка. Президент Путин считает, что союзниками России являются не только армия и флот

Литература, кинематограф, музыка. Президент Путин считает, что союзниками России являются не только армия и флот

Глава России выступил на заседании совета по культуре и искусству.Президент Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству напомнил, что союзниками России являются не только армия и флот, но также и литература, кинематограф, музыка.

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