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Отечественные сервисы ВКС обогнали Zoom и Teams. По стабильности работы

Отечественные сервисы ВКС обогнали Zoom и Teams. По стабильности работы

«МТС Линк», «Контур.Толк», Trueconf и «Яндекс Телемост» опередили Zoom и Teams в рейтинге сервисов видеосвязи по стабильности подключения и качеству связиКак сообщает РБК со ссылкой на исследование компании J’son & Partners Consulting, российские сервисы «МТС Линк», «Контур.

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