Отечественные сервисы ВКС обогнали Zoom и Teams. По стабильности работы

«МТС Линк», «Контур.Толк», Trueconf и «Яндекс Телемост» опередили Zoom и Teams в рейтинге сервисов видеосвязи по стабильности подключения и качеству связиКак сообщает РБК со ссылкой на исследование компании J’son & Partners Consulting, российские сервисы «МТС Линк», «Контур.