Русская армия наступает "в полный рост" — украинские СМИ

ВСУ начинают испытывать последствия прекращения поставок западного вооружения.Украинский сайт DeepState констатирует, что российские солдаты начали наступать "в полный рост", сравнивая их с Красной Армией.
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