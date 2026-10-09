9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева — актера, которого многие называют народным не по официальному званию, а по сути: он стал одним из самых любимых и узнаваемых в истории советского и российского кино.
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