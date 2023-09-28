Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Берлине.На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Токаев пообещал соблюдать антироссийские санкции.
Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева
Комментарии
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Елена Филиппова
Ну вот, кроме укро фашистов ещё и казахо фашисты образовались. Впрочем, образовались они давно, но хочется, чтобы до войны с ними не дошло.
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5 час.
Виктор Журавлев
Вот с-уки! Кочевые народы не могут претендовать на собственность государств! А если им государство дало право кочевать по его территории, то они должны благодарить это государство, а не выпендриваться. Но, с другой стороны, и наше великое российское государство не должно сопли жевать и делать реверансы перед степными кочевниками, а ставить их вовремя на место. А Казахстан поддержал санкции против России, но наш ВВП продолжает ему улыбаться и слать вежливые послания. Не вежливые послания надо слать, а ПОСЛАТЬ...! И подальше!
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3 час.
CM
C Major
Лживые речи и улыбка, за спиной кинжал - нормально для Азии\задница порвется на двух стульях сидеть... Есть у нас рычаги и предостаточно,чтобы понял - нельзя нас,Россию, обманывать, да вот, как всегда, нет людей решительных во власти...Соседи всегда ближе,тебе еще жить с нами по общей границе, а пиндосы с немцами ну,набьют тебе карман на загрансчете,а дальше что?Думаешь,не прилетит тебе бумеранг,так и будешь плевать сзади на кафтан?
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2 час.
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