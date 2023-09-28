Токаев обязался соблюдать антироссийские санкции. Довольный Шольц похвалил Токаева

Елена Филиппова Ну вот, кроме укро фашистов ещё и казахо фашисты образовались. Впрочем, образовались они давно, но хочется, чтобы до войны с ними не дошло.

Виктор Журавлев Вот с-уки! Кочевые народы не могут претендовать на собственность государств! А если им государство дало право кочевать по его территории, то они должны благодарить это государство, а не выпендриваться. Но, с другой стороны, и наше великое российское государство не должно сопли жевать и делать реверансы перед степными кочевниками, а ставить их вовремя на место. А Казахстан поддержал санкции против России, но наш ВВП продолжает ему улыбаться и слать вежливые послания. Не вежливые послания надо слать, а ПОСЛАТЬ...! И подальше!