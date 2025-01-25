Российские правоохранители обратились за помощью в расследовании дела против Артура Смольянинова*

Актер проживает за границей Российские правоохраниетельные органы обратились к властям государства, где сейчас находится Артур Смольянинов* с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него, пишет РИА новости.
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