Следком проверит обстоятельства обрушения автомобильного моста в Крыму

По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста.
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