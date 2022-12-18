Пластический спектакль «Путешествие в сказку» прошел в Музее Востока

В Музее Востока 17 декабря состоялся пластический спектакль «Путешествие в сказку». На протяжении нескольких месяцев в музее проходила инклюзивная творческая лаборатория, участниками которой стали дети с нарушением зрения и их зрячие сверстники.
В Музее Востока 17 декабря состоялся пластический спектакль «Путешествие в сказку». На протяжении нескольких месяцев в музее проходила инклюзивная творческая лаборатория, участниками которой стали дети с нарушением зрения и их зрячие сверстники.
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