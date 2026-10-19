​Российское правительство готовится к серьёзной внутренней перенастройке. На первый план выходит финансовый контроль, а уход Дмитрия Григоренко с поста вице-премьера – руководителя аппарата кабмина – заставляет обратить внимание на возможное перераспределение влияния внутри команды Михаила ….