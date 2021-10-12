CoinShares: в рынок криптовалют за последнюю неделю вложили больше $225 млн

Инвестиции в рынок криптовалют за последнюю неделю составили $226,2 млн, что продлило непрерывную серию инвестиций до восьми недель подряд, говорится в отчете компании CoinShares, 13 октября сообщает агентство Reuters.
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