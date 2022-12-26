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Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

Эмери недоволен поведением Эмилиано Мартинеса и хочет подписать Буну вместо него в «Астон Виллу»

Унаи Эмери хочет видеть Яссина Буну в «Астон Вилле» вместо Эмилиано Мартинеса. По информации Football Insider, разногласия между Эмери и Мартинесом начались еще в «Арсенале».

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