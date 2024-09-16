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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Движение трамваев №17 восстановили по выходным

Трамваи маршрута №17 вновь начали работать по выходным дням от Останкино до Медведково. Об этом сегодня сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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