ФОТО: BULKIN ЛИКА МИРЗОЯН АРМЕНИЯ ОТПРАВЛЯЕТ В РОССИЮ ЗАРАЗНЫЕ ЦВЕТЫ За месяц в цветочных поставках из республики опасную болезнь находили уже трижды.
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