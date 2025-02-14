Большунов уверенно выиграл ночную гонку в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира брянский лыжник Александр Большунов выиграл 30-километровый масс-старт классическим стилем в ночной гонке «Sudtirol Moonlight Classic», которая прошла в Италии.
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