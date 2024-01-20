Украинский депутат: если наши войска отступают – это не оборона

Если брать весь фронт, то Украина с прошлого года стоит в обороне с некоторыми активными мероприятиями на Запорожском и Херсонском направлениях, но в целом, хоть Киев и называет происходящее «стратегическим наступлением», однако это больше похоже на «стратегическую оборону».