Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Так и  ЖИВЕТ БАНДЕРОВЩИНА  , с миру по  НИТКЕ ,  там  ОТЩИПНУЛ , у того УКРАЛ аль  ОТЖАЛ , ВЫПРОСИЛ  да  ВЫКЛЯНЧАЛ , ...ГБР Украины ограб...
  • Дмитрий Фактурович
    Неисправимые долбоебы. Если мозгов нет их и не купишь.В Киеве назвали у...
  • Владимир Карпов
    А что - эти «дыры» в воздушном пространстве РФ наши выявляют только в результате атак беспилотников ВСУ ??? А сами вы...Почему Киев пытае...

Украинский депутат: если наши войска отступают – это не оборона

Украинский депутат: если наши войска отступают – это не оборона

Если брать весь фронт, то Украина с прошлого года стоит в обороне с некоторыми активными мероприятиями на Запорожском и Херсонском направлениях, но в целом, хоть Киев и называет происходящее «стратегическим наступлением», однако это больше похоже на «стратегическую оборону».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх