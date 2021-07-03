Цекало не общается с Ургантом из-за молодой жены

О разладе в дружбе Александр Цекало рассказал в интервью кинокритику Егору Беликову. Известный продюсер признался, что Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков стали для него настоящими друзьями после участия в шоу «Прожекторперисхилтон».