Подросток из Кузбасса подозревается в разбое

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 23 сентября сообщили, что несовершеннолетний житель Прокопьевска подозревается в совершении преступления по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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