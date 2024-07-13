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Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

Все дети из киевской больницы живы. Под завалами были солдаты - партизаны сняли компромат на ВСУ: "Много людей уедет в подвал СБУ"

ФОТО: Коллаж Царьграда Киев продолжает пытаться раздуть скандал вокруг упавшей ракеты на детскую больницу в Киеве - уже рассказали и про погибших деток, и про то что ракета якобы была русской, но всё оказалось тщетно.

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Комментарии
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Леонид Руси
Зеля уже Куев бомит и травит волонтёров... А без его позволения никто не решится травить... Тут нужен особый садизм и ненависть к нации...
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