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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Dota 2 вышло сюжетное событие «Павшая корона» с новыми Arcana-наборами Для Dota 2...

Для Dota 2 вышло сюжетное событие «Павшая корона» с новыми Arcana-наборами Для Dota 2...

Для Dota 2 вышло сюжетное событие «Павшая корона» с новыми Arcana-наборамиДля Dota 2 вышло крупное весеннее обновление «Павшая корона», которое добавило первый акт сюжетного события, посвященного Skywrath Mage и Vengeful Spirit, а также множество новой косметики.

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