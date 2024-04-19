Для Dota 2 вышло сюжетное событие «Павшая корона» с новыми Arcana-наборами Для Dota 2...

Для Dota 2 вышло сюжетное событие «Павшая корона» с новыми Arcana-наборамиДля Dota 2 вышло крупное весеннее обновление «Павшая корона», которое добавило первый акт сюжетного события, посвященного Skywrath Mage и Vengeful Spirit, а также множество новой косметики.