Дальнобой построил автодом в КАМАЗе: внутри хамам, спальня и даже кинотеатр

Сибирский дальнобойщик решил превратить свой КАМАЗ в роскошный автодом. Проект задумывался как мобильное жилье, но по мере реализации обрастал все более интересными деталями, постепенно трансформируясь в своего рода люксовый особняк на колесах.
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