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Орбан объяснил, почему Трамп ещё не начал переговоры по Украине

Орбан объяснил, почему Трамп ещё не начал переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, обещавший добиться урегулирования конфликта на Украине, ещё не начал вести соответствующие приговоры, так как не вступил в должность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря журналистам.

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