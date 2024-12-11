Орбан объяснил, почему Трамп ещё не начал переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, обещавший добиться урегулирования конфликта на Украине, ещё не начал вести соответствующие приговоры, так как не вступил в должность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии