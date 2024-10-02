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Царьград

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Несколько городов Челябинской области накрыло смогом

Несколько городов Челябинской области накрыло смогом

Рассказываем, в каких территориях, и как надолго объявили режим неблагоприятных метеоусловий.В Челябинской области объявили режим "чёрного неба".

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