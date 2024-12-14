Абхазия: гордость и предубеждение

КВАДРАТУРА КРУГА Хотел было я поёрничать над гордостью оставшихся без денег и электричества абхазцев, но вдруг ударился в размышления: а насколько они неправы? И как было бы лучше? Напомню: в октябре маленькая, но гордая Абхазия (точнее, ее «парламент») отказалась ратифицировать заключенное с Россией соглашение об инвестициях.