Абхазия: гордость и предубеждение

КВАДРАТУРА КРУГА Хотел было я поёрничать над гордостью оставшихся без денег и электричества абхазцев, но вдруг ударился в размышления: а насколько они неправы? И как было бы лучше? Напомню: в октябре маленькая, но гордая Абхазия (точнее, ее «парламент») отказалась ратифицировать заключенное с Россией соглашение об инвестициях.
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