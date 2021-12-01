Новинки каталога Nisshinbo: тормозные диски для Toyota Hybrid

Nisshinbo Holding Inc. — один из ведущих разработчиков фрикционных материалов для японских автоконцернов — расширил ассортимент тормозных дисков, предназначенных для постгарантийного обслуживания автомобилей Toyota с гибридными силовыми установками.
Nisshinbo Holding Inc. — один из ведущих разработчиков фрикционных материалов для японских автоконцернов — расширил ассортимент тормозных дисков, предназначенных для постгарантийного обслуживания автомобилей Toyota с гибридными силовыми установками.
Свежие комментарии