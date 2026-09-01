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Бой Иржи Прохазка – Навайо Стирлинг в разработке на турнир в Катаре 21 ноября (Realkevink)

Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка проведет бой с Навайо Стирлингом 21 ноября в Катаре. Прохазка в соцсетях намекнул, что ему действительно дали бой: «Ни один из последних соперников, которым предлагали поединок, не захотел драться.

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