Бой Иржи Прохазка – Навайо Стирлинг в разработке на турнир в Катаре 21 ноября (Realkevink)

Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка проведет бой с Навайо Стирлингом 21 ноября в Катаре. Прохазка в соцсетях намекнул, что ему действительно дали бой: «Ни один из последних соперников, которым предлагали поединок, не захотел драться.