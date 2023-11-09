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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Ярославле приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов

Сегодня в малом зале мэрии г. Ярославля состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации ребятам, достигшим 14 лет, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!».

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