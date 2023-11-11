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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на двенадцатое число одиннадцатого месяца две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1261 =Виды вибраций: знания, эмоции, звук, свет (и многие другие частоты, недоступные для нашего прямого восприятия) ="В Последние Времена людей спасёт Любовь, смирение, доброта.

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