ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 ноября 2023 года

Энергетический прогноз на двенадцатое число одиннадцатого месяца две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1261 =Виды вибраций: знания, эмоции, звук, свет (и многие другие частоты, недоступные для нашего прямого восприятия) ="В Последние Времена людей спасёт Любовь, смирение, доброта.