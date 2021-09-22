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Полиция ищет убийцу Габби Петито. Почему соцсети не помогают поискам и следствию?

Полиция ищет убийцу Габби Петито. Почему соцсети не помогают поискам и следствию?

ФБР ищет убийцу по Габби Петитто. Накануне эксперты смогли доказать, что тело, которое нашли до этого в Вайоминге, принадлежит 22-летней девушке.

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