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Снукерист.ру

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Нил Робертсон демонстрирует отличную форму в квалификации British Open 2024

Нил Робертсон демонстрирует отличную форму в квалификации British Open 2024

Нил Робертсон одержал легкую победу над Эндрю Падджетом, Крис Тоттен разгромил ветерана Джимми Уайта, Чжоу Юэлун нанес поражение соотечественнику Фаню Чжэнъи, а Хоссейн Вафаей выиграл у Мостафы Доргама в отборочном раунде турнира British Open 2024, сообщает WST Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.

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