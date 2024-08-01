Нил Робертсон демонстрирует отличную форму в квалификации British Open 2024

Нил Робертсон одержал легкую победу над Эндрю Падджетом, Крис Тоттен разгромил ветерана Джимми Уайта, Чжоу Юэлун нанес поражение соотечественнику Фаню Чжэнъи, а Хоссейн Вафаей выиграл у Мостафы Доргама в отборочном раунде турнира British Open 2024, сообщает WST Все Новости и результаты British Open 2024 British Open 2024.