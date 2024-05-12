Ополченец ДНР Матюшин: Белоусов принесет в Минобороны РФ новые реформы

Военный эксперт и экс-офицер ополчения Донецкой Народной Республики Александр Матюшин поделился сведениями о том, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя оборонного ведомства Российской Федерации приведёт к введению множества реформ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии