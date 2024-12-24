Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Алтайском крае

Среди погибших — двое детей Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в селе Дружба Алейского района, в котором многодетная семья потеряла трех детей: 22-летнего сына и 14-ти и 12-летних дочерей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии