Орешкин анонсировал дальнейший рост зарплат в России

В июне реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении, а среднемесячная начисленная зарплата достигла 114,7 тысячи рублей Заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин сообщил в комментарии "Юнашев Live", что рост зарплат в России продолжится.