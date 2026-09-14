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Орешкин анонсировал дальнейший рост зарплат в России

Орешкин анонсировал дальнейший рост зарплат в России

В июне реальные зарплаты выросли на 3,4% в годовом выражении, а среднемесячная начисленная зарплата достигла 114,7 тысячи рублей Заместитель главы Администрации президента Максим Орешкин сообщил в комментарии "Юнашев Live", что рост зарплат в России продолжится.

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