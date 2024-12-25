В Астраханской области от гриппа привили более 63% населения

Ежегодная вакцинация официально завершена. В рамках прививочной кампании против гриппа этой осенью была привита 601 тысяча 220 астраханцев, что составляет 63,5% от совокупного населения области и 78,5% от общей численности группы риска.
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