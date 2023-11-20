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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» не пропустил ни одной шайбы в 5 играх в этом сезоне – лучший показатель в НХЛ

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Матч на ноль стал для команды уже пятым в этом сезоне.

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