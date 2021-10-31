Большая маленькая двадцатка: медведь решил не ехать на охоту

Закон и ПорядокПолитикаБольшая маленькая двадцатка: медведь решил не ехать на охоту «Большая двадцатка» неожиданно превратилась в маленькую. К тому же сегодня это и не совсем двадцатка.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина СмирноваВот такие виражи: В Риме будет точка джи! А от Путина и Пиня – Как всегда, неуважи… :-)Владимир SoldatkoАлександр Григоровправильно что не поехали ...попусту языки чесатьВСВасилий СадайлоА японец почему не поехал?БОБорис ОсиповАлександр РожковФи-и-и! Как ни кулутурна!БОБорис ОсиповЭто не ко мне...Это к академику...Комментировать
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