Закон и Порядок

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Большая маленькая двадцатка: медведь решил не ехать на охоту

Большая маленькая двадцатка: медведь решил не ехать на охоту

«Большая двадцатка» неожиданно превратилась в маленькую. К тому же сегодня это и не совсем двадцатка.

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Галина Смирнова
Вот такие виражи: В Риме будет точка джи! А от Путина и Пиня – Как всегда, неуважи… :-)
Владимир Soldatko
Александр Григоров
правильно что не поехали ...попусту языки чесать
Василий Садайло
А японец почему не поехал?
Борис Осипов
Александр Рожков
Фи-и-и! Как ни кулутурна!
Борис Осипов
Это не ко мне...Это к академику...

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