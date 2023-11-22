Стоимость салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" выросла на 6% и 4%

Известия/Андрей Эрштрем В сравнении с концом 2022 года стоимость ингредиентов для салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" увеличилась в среднем на 6% и 4% соответственно, что не превышает уровень инфляции.
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