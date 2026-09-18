Мэр Сочи распорядился временно закрыть избирательные участки

В Сочи избирательные участки временно закрыты из-за режима "Атака БПЛА". Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, который подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности для безопасности граждан.
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