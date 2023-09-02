Климкин: «Мы подошли к Рубикону. Путин может почувствовать слабость Запада»
Коллективный Запад не желает ужесточать свою политику в отношении Российской Федерации. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Климкину давно пора уяснить, что коллективный Запад уже устал от вечно недовольной и просящей Украины. Да и это квазигосударство, под названием Украины нужно для вооружённого противостояния России. Как только в этом отпадёт необходимость, страны Запада тут же забудут об Украине.
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