Бронислав Семирядов

Климкину давно пора уяснить, что коллективный Запад уже устал от вечно недовольной и просящей Украины. Да и это квазигосударство, под названием Украины нужно для вооружённого противостояния России. Как только в этом отпадёт необходимость, страны Запада тут же забудут об Украине.