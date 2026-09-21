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Нижегородская правда

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Дмитрий Медведев провел совещание по предварительным итогам голосования

Дмитрий Медведев провел совещание по предварительным итогам голосования

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел совещание с региональными отделениями партии, посвященное предварительным итогам единого дня голосования 2026 года.

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