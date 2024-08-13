Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никто не уйдет

Никто не уйдет

Многие источники утверждают, что в курском приграничье орудуют подразделения 80-й чубатой бригады.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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12 час.
леонид рыбаков
Самое обидное лично для меня почему западную украину не ровняют с землей Они нас предавали мы им все построили и они отойдут  к Польше и дальше нас будут не навидеть .ВСЮ абсолютно всю  инфраструктуру уничтожить ит слова совсем . Это какая то   5 каллона не дает что ли .Вся эта мразь идет от туда и основная часть мародеров от туда как и садистов пытающие наших пленных .А ВСЕ ОРУЖИЕ ЗАПАДНОЕ ИДЕТ ЧЕРЕЗ НИХ .
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10 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо прибавить к ним ещё 1 секретаря ЦК КПСС Укры и будущего участника Беловежской пущи - он ещё во времена  до 1991 г на Укре  готовил молодняк к самостийности -  и это ещё в СССР! (правда, при меченом)
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9 час.

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