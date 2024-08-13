Никто не уйдет

леонид рыбаков

Самое обидное лично для меня почему западную украину не ровняют с землей Они нас предавали мы им все построили и они отойдут к Польше и дальше нас будут не навидеть .ВСЮ абсолютно всю инфраструктуру уничтожить ит слова совсем . Это какая то 5 каллона не дает что ли .Вся эта мразь идет от туда и основная часть мародеров от туда как и садистов пытающие наших пленных .А ВСЕ ОРУЖИЕ ЗАПАДНОЕ ИДЕТ ЧЕРЕЗ НИХ .