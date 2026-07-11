НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Guardian Metal и Montana Mining создали альянс по переработке вольфрама

Guardian Metal и Montana Mining создали альянс по переработке вольфрама

8 июля 2026 года британо-американская горнодобывающая компания Guardian Metal Resources (NYSE American: GMTL) объявила о создании стратегического партнёрства с Горной ассоциацией Монтаны (MMA), Технологическим университетом Монтаны (MTU) и Армейской исследовательской лабораторией США (ARL).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии