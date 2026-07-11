Guardian Metal и Montana Mining создали альянс по переработке вольфрама

8 июля 2026 года британо-американская горнодобывающая компания Guardian Metal Resources (NYSE American: GMTL) объявила о создании стратегического партнёрства с Горной ассоциацией Монтаны (MMA), Технологическим университетом Монтаны (MTU) и Армейской исследовательской лабораторией США (ARL).
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