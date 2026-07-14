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Аварийный жилой дом снесли на Пролетарской улице в Егорьевске

Аварийный жилой дом снесли на Пролетарской улице в Егорьевске

В Егорьевске снесли аварийный жилой дом, расположенный на Пролетарской улице. После демонтажа здания специалисты полностью расчистили территорию, вывезли строительные отходы и подготовили участок для дальнейшего использования.

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