На Землю может обрушиться магнитная буря из-за выброса плазмы

Сильные магнитные бури ожидаются на стыке сегодняшних и завтрашних суток.фото: nasa.govВспышка на Солнце направила облако плазмы к нашей планете, что может привести к сильным магнитным бурям, сообщил 22 марта глава лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
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