Богатые американцы массово выводят капитал за рубеж

Американские миллионеры массово выводят крупные денежные суммы из страны. По данным финансовых экспертов, состоятельные граждане открывают счета в швейцарских и британских банках из-за опасений политических изменений.
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