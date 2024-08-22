Военный эксперт высказался о боевой ситуации в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: к концу недели увидим результат в Курской области Текущая неделя станет решающей в вытеснении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, предположил в разговоре с «Лентой.
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