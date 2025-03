Мрачный собор в Blood of Dawnwalker будет крайне страшным местом “олицетворяющим гне...

Мрачный собор в Blood of Dawnwalker будет крайне страшным местом “олицетворяющим гнев, который Бог проявил к грешникам”В официальном аккаунте в X The Blood of Dawnwalker появилась очередная запись, которая знакомит нас с “Тайной историей долины Сангор”.