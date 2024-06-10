Лидера террористов из «Крокуса» оштрафуют за нарушения ПДД в день задержания

Судебные приставы наложили взыскание на одного из главных фигурантов уголовного дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», уроженца Таджикистана 32-летнего Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) штраф в 2 тыс.
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