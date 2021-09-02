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Прогноз: после анонса iPhone 13 подержанные iPhone 12 подешевеют на 20% за три месяца

Прогноз: после анонса iPhone 13 подержанные iPhone 12 подешевеют на 20% за три месяца

Ресурс Decluttr, который помогает покупать и продавать бывшие в употреблении смартфоны и другие товары, опубликовал прогноз: через месяц после выпуска iPhone 13 остаточная стоимость подержанных iPhone 12 снизится на 12%, а через три месяца — на 20%.

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